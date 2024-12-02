أكد الكرملين أن "روسيا تواصل دعم الرئيس السوري بشار الأسد بغرض استقرار الأوضاع"، عقب هجوم واسع شنّته هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة مسلّحة أتاح لها السيطرة على مناطق واسعة في الشمال أبرزها مدينة حلب. وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين، على أننا "نواصل بالطبع دعم بشار الأسد"، مشيرا الى أن موسكو ستبني موقفها استنادا إلى ما هو ضروري من أجل استقرار الأوضاع".

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: روسيا تواصل دعم الرئيس السوري بغرض استقرار الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.