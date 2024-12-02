ليلى علوي توجه رسالة دعم لمنى زكي... وهكذا ردت عليها الأخيرة

ليلى علوي توجه رسالة دعم لمنى زكي

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فيلم "رحلة 404"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:59 صباحاً - حرصت الفنانةعلى دعم وتهنئة النجمة، وذلك بعد ترشيح فيلمها "رحلة 404" لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.نشرت ليلى علوي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة للفنانةووجهت لها تهنئة ورسالة دعم، حيث قالت: "مبروووك للفنانةعلى ترشيح فيلمها "رحلة 404" لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، هو تتويج لمسيرة حافلة بالإبداع والتميز"، وأكملت: "أتمنى كل التوفيق والنجاح في مسيرتها الفنية، وأن تحصد هذه الجائزة التي تستحقها بجدارة".لترد عليها الفنانةفي تعليق على منشورها الذي تهنئها فيه: "أستاذتي الكبيرة مقاماً وخلقاً وحباً في الفن، بحبك جداً تعلمت منك الكثير، أشكرك جداً على كل حاجة وبحبك جداً".تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول "غادة سعيد – منى زكي"، تعمل مندوب تسويق عقاري، وتحاول التخلص من ماضيها وحياتها السابقة التي كانت ترفضها تماماً، وتحضر للسفر لأداء فريضة الحج لتعلن توبتها وتتقرب من الله بالصلاة، لكنها تصطدم بوالدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها.تتعرض والدة غادة لحادث ضخم وتحتاج مبلغاً مالياً ضخماً لإجراء عدة عمليات جراحية، وفي المقابل تذهب غادة لماضيها الملوث، وتفتح دفاترها القديمة، بحثاً عن توفير تلك الأموال، وتضطر للسرقة وتتعرض لضغوط صعبة، وفي النهاية تنجح في توفير المبلغ والسفر للحج.الفيلم بطولةبالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.يمكنكم مشاهدة أبرزها من إيلي صعب.. شاهدي أجمل إطلالات منى زكي في يوم ميلادها

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