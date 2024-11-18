القاهره - الخليج 365
مهنياً: لا تزال في ربوع الابراج المحظوظة مدعوم من الكواكب من ابراج مائية الشمس في اخر دراتها في العقرب في مثلث مع برجك ومثلات من زحل ونبتون من الحوت اخبارك اكثر من رائعة اسبوع جيد جدا اسبوع احداثه مهمة جدا الشمس مع وجود الشمس في اخر درجات برج العقرب فتتابع النغمة الافضل معك على كافة الاصعدة اسبوع مثمر وواعد تتكاثف التاثيرات الفلكية الجيدة وتتعاون معك وتخدم مصالحك نيالك صديقي السرطان
عاطفياً: اسبوع ضاغط يجعلك تنشغل بأكثر من مسؤولية وواجب وتكون طباعك صعبة ولا يسهل التعامل معك عليك التحلّي بالموضوعية وعدم الانجراف وراء عواطفك الثائرة فالاجواء سلبية وغير سهلة مع وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من الجدي للعازب تكثر عليك الضغوط العائلية والصحية والانشغالات لذلك عليك ان تأخذ نفساً عميقاً قبل القيام بأية خطوة حاسمة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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