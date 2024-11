صيحات جمالية مميزة تألقت بها النجمات في عرض 1001 موسم من إيلي صعب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - احتفاءً بمسيرة امتدت نحو نصف قرن من العطاء، واحتفالاً بمرور 45 عاماً على تأسيس إمبراطوريته الأنيقة في عالم الأزياء، قدّم المصمم العالمي إيلي صعب عرضاً استثنائياً، يحمل اسم 1001 موسم من إيلي صعب "The 1001 Seasons of Elie Saab" ، في قاعة The Venue ضمن فعاليات موسم الرياض، هذا الحدث الذي يُعدّ أحد أبرز فعاليات موسم الرياض، حيث أضفى بريقاً خاصاً ليحفر بصمته في ذاكرة محبي الموضة.

أضاءت منصات العرض بتصاميم ساحرة تعكس أجواء الحكايات الخيالية المستوحاة من "ألف ليلة وليلة"، مقدمة للضيوف تجربة فريدة تجمع بين الأناقة والروح الشرقية. تميز العرض بمشاركة نخبة من العارضات العالميات، ليكون بمثابة عرض أحلام جمع أبرز ملامح الأناقة الشرقية والغربية، ليؤكد على مكانة إمبراطوريته التي أثرت في تاريخ الموضة العالمية، ويحقق حلماً جديداً لمحبي تصاميمه من كافة أنحاء العالم.

شهد عرض إيلي صعب الاستثنائي، إطلالات جمالية ساحرة للنجمات، اللواتي تألقن بأجمل صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي تليق بفخامة العرض. اعتمدت العديد من النجمات مكياجاً مستوحى من أجواء "ألف ليلة وليلة"، حيث اختارت بعضهن الألوان الترابية والبرونزية على العيون لإبراز نظرات آسرة ومشرقة، مع لمسات من الكحل العربي الذي أضاف عمقاً للإطلالة. أما بالنسبة للشعر، فقد برزت تسريحات الشعر الكلاسيكية والتموجات العريضة، التي أكملت الإطلالة بتناسق جذاب يجمع بين الأناقة العصرية والتراث الشرقي، ما عكس الذوق الرفيع لعرض إيلي صعب الراقي والفخم.

تابعي مع "الخليج 365" وتعرفي إلى أجمل إطلالات النجمات الجمالية في عرض إيلي صعب في موسم الرياض، وشاركينا رأيك في الإطلالة التي أعجبتك؟

لجين عمران بمكياج سموكي قوي وتسريحة الويفي

لجين عمران في عرض1001 موسم من إيلي صعب- تصوير عبدالوهاب حسن علي خاص لسيدتي

لفتت الإعلامية لجين عمران، الأنظار في عرض إيلي صعب، بإطلالتها الأنيقة والراقية، حيث تألقت ببدلة رسمية براقة مع قميص نيود، واختارت مكياج عيون سموكي قوياً، تم فيه تظليل الجفون الثابتة بتدرجات الألوان الترابية، وظلال عيون بدرجات أغمق على طول الجفون المتحركة، إلى جانب تحديد العينين بخط من الكحل الأسود، وتكثيف الرموش بالماسكرا. وإبراز عظمتي الوجنتين بالبلاشر البرونزي، وأحمر الشفاه باللون المشمشي اللامع مع تحديد حواف الشفاه بقلم محدد الشفاه بلون أغمق من أحمر الشفاه. وأكملت إطلالتها الجذابة والفخمة بتسريحة شعر ويفي بتموجات عريضة، منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق الجانبي للغرة الطويلة المنسدلة على الجنب. هذه التسريحة أتت متناغمة جداً مع إطلالتها الفخمة والأنيقة.

نانسي عجرم بمكياج عيون فضي وتسريحة شعر كلاسيكية

نانسي عجرم في عرض1001 موسم من إيلي صعب- تصوير عبدالوهاب حسن علي خاص لسيدتي

من جهتها، تألقت الفنانة نانسي عجرم بإطلالة أنثوية ناعمة وجذابة، حيث اختارت فستاناً طويلاً مزيناً بخيوط فضية، ونسقت معه مكياجاً مضيئاً، بتدرجات الرمادي، على طول الجفون المتحركة، وظلال عيون بتدرجات غامقة عند زاوية العين الخارجية، إلى جانب تحديد العينين؛ برسم خط من الكحل الأسود على منبت الرموش العلوية والسفلية، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. أما مكياج البشرة فأتى موحداً مع ضربات خفيفة من البلاشر الوردي الخافت، وأحمر الشفاه البني النيود، مع تحديد حواف الشفاه بقلم محدد الشفاه بلون أغمق بدرجة من لون أحمر الشفاه.

وأنهت إطلالتها الناعمة والأنثوية بتسريحة شعر كلاسيكية، منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها الطويل. فبدت غايةً في النعومة والأنوثة.

تمارا كالينيك بمكياج بشرة متوهجة وتسريحة شعر مموجة

تمارا كالينيك في عرض1001 موسم من إيلي صعب- تصوير عبدالوهاب حسن علي خاص لسيدتي

بدورها، تألقت المدونة تمارا كالينيك، في عرض إيلي صعب ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 بإطلالة جمالية ساحرة، جمعت بين الأناقة العصرية واللمسات الجذابة. اعتمدت مكياجاً ناعماً يبرز ملامحها بطريقة جذابة، حيث ركزت على مكياج البشرة المشرقة والمتوهجة مع تحديد للعينين بكحل أسود، وأحمر شفاه بلون ناعم يضيف لمسة من الحيوية لإطلالتها. وأكلمت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة بتموجات ناعمة، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على الجانبين، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأنوثة والرقي. إطلالة تمارا جمعت بين البساطة والأناقة، وعكست ذوقها الرفيع بما يتماشى مع روعة عرض إيلي صعب وأجواء "موسم الرياض".

يسرا بمكياج مشرق وتسريحة شعر قصير مموجة

يسرا في عرض1001 موسم من إيلي صعب- تصوير عبدالوهاب حسن علي خاص لسيدتي

في إطلالة لافتة وجذابة، تألقت النجمة يسرا في عرض إيلي صعب في موسم الرياض، حيث اختارت فستاناً طويلاً باللون السومو مزين بورود كبيرة على الأكتاف، ونسقت معه مكياجاً مشرقاً؛ ارتكز على تطبيق ظلال خفيفة بتدرجات وردية على طول الجفون المتحركة، وتكثيف الرموش بضربات ناعمة من الماسكرا. وبرزت عظمتي وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأحمر الشفاه باللون البرتقالي الغلوسي، ما عزز من إشراقتها. ولإضفاء لمسات راقية وأنيقة على إطلالتها، زيّنت النجمة يسرا شعرها بتسريحة الويفي بتموجات عريضة، مع اعتماد الفرق الجانبي للغرة، فبدت إطلالتها مفعمة بالأناقة والإشراق.

ياسمينا زيتون بمكياج ترابي وتسريحة شعر مموجة بتموجات عريضة

ياسمينا زيتون في عرض1001 موسم من إيلي صعب- تصوير عبدالوهاب حسن علي خاص لسيدتي

ملكة جمال لبنان السابقة، ياسمينا زيتون، أبهرت الحضور في إطلالتها الجذابة في عرض إيلي صعب في موسم الرياض، حيث أطلت بفستان أسود طويل، مرصع بحبيبات براقة، ذي تصميم مكشوف عن الصدر، ونسقت معه مكياجاً جذاباً مناسباً للحفلات، اعتمد على أبراز جمال بشرتها المتوهجة بلمسة طبيعية، مع ظلال عيون سموكي بتدرجات ترابية على طول الجفون الثابتة، وتحديد العينين برسم خط بارز من الكحل على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، ما عزز من جاذبية نظرتها. إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا، والبلاشر البرونزي، واعتماد أحمر الشفاه بلون النيود، ما أضاف لمسة أنثوية راقية تتماشى مع الفستان الأسود اللامع. أما تسريحة الشعر، فكانت عبارة عن تموجات عريضة أنيقة، منسدلة على الأكتاف، ما أعطاها مظهراً مفعماً بالرقي والأنوثة. هذه الإطلالة ألقت الضوء على أسلوب ياسمينا زيتون المتفرد في اختياراتها الجمالية، ما جعلها محط الأنظار.

ما رأيك التعرف إلى موسم الرياض: حفلة 1001 موسم من إيلي صعب تكشف عن رؤية إبداعية في عالم الأزياء

فاطمة البنوي بمكياج هادئ وتسريحة شعر المالس

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

في عرض إيلي صعب ضمن فعاليات موسم الرياض، لفتت الممثلة السعودية فاطمة البنوي الأنظار، بإطلالتها الجذابة، التي جمعت بين الأناقة والبساطة. ونسقت معها مكياجاً ناعماً يعكس جمال ملامحها الطبيعية، ارتكز على تطبيق ظلال العيون بألوان هادئة على الجفون العلوية، تبرز إشراقة بشرتها وتعزز من مظهرها المتألق، مع لمسة من الماسكرا لتكثيف رموشها وإبرازها. وطبقت أحمر شفاه بلون النيود يعكس جاذبيتها الأنثوية.

أما بالنسبة لتسريحة شعرها، فقد اختارت فاطمة البنوي أسلوب الشعر المستقيم المنسدل بطريقة كلاسيكية على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة والرقي. هذه الإطلالة المتميزة من فاطمة البنوي عكست ذوقها الرفيع وقدرتها على اختيار أسلوب جمالي يعكس شخصيتها ويليق بالمناسبات الفخمة.

سيرين عبد النور بمكياج سموكي وتسريحة شعر مموجة

https://www.instagram.com/p/DCUmMMEtXuV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCUmMMEtXuV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCUmMMEtXuV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أما النجمة الجذابة والمتألقة، سيرين عبد النور، فقد اختارت لإطلالتها الأنيقة، مكياج عيون سموكياً، عزز من جمال نظرتها، ارتكز على تطبيق ظلال عيون بتدرجات الأسود والرمادي على كامل الجفون العلوية، لاضفاء مظهر درامي وجذاب، إلى جانب رسم خط كحل باللون الأسود على طول خط الرموش العلوية والسفلية، وتكثيف الرموش بالماسكرا، واختارت بلاشر باللون البرونزي لإبراز عظمتي وجنتيها، وأنهت مكياجها بتطبيق أحمر شفاه باللون النيود. وأنهت إطلالتها الجمالية، بتسريحة شعر ويفي بتموجات خفيفة، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة المنسدلة على طول شعرها.

نادين نجيم بمكياج مونوكروم وتسريحة شعر منسدلة مزينة بأكسسوار ناعم

نادين نجيم في عرض1001 موسم من إيلي صعب- تصوير عبد الوهاب حسن علي خاص لسيدتي

الممثلة نادين نجيم، تألقت بدورها بفستان طويل باللون الكحلي، مزين بياقة على شكل وردة ضخمة، ونسقت معه مكياجاً مونوكروم ناعماً، ارتكز على توحيد لون البشرة، وتظليل الجفون العلوية والسفلية باللون الزهري الخافت مع طبقات عدة من الماسكرا، وبرزت عظمتا وجنتيها ببلاشر برونزي، واختارت أحمر الشفاه باللون المشمشي. وتوجّت إطلالتها الراقية بتسريحة شعر ملساء منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها. وأضافت لمسة أنيقة على تسريحتها من خلال تزيينها بأكسسوار شعر ناعم، ما عزز من جمال إطلالتها.

.