ما هو المرض الذي تعاني منه جورجينا؟.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء وصديقة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن تعرضها لأزمة صحية.

ونشرت صورة لها وهي تضع كانيولا وعاقت قائلة: "أخيرا عدت إلى المنزل وأمضيت 4 أيام في المستشفى بسبب التهاب رئوي، أنا الآن أفضل، لكنني لا زلت قيد التعافي مع عائلتي".

وفي هذا التقرير نستعرض أسباب وأعراض وعلاج الالتهاب الرئوي، وفق ما كشف موقع "webmd".

أنواع الالتهاب الرئوي:

-الالتهاب الرئوي الجرثومي.

-التهاب رئوي فيروسي.

-الالتهاب الرئوي الفطري.

-الالتهاب الرئوي المشي.

أعراض الالتهاب الرئوي:

ألم حاد في الصدر أو البطن عند التنفس أو السعال

الإجهاد

فقدان الشهية

الحمى والتعرق والقشعريرة

الغثيان أو القيء أو الإسهال

ضيق التنفس

تحول الشفاه والأظافر إلى اللون الأزرق

التنفس السريع أو صعوبة التنفس

النبض السريع

ألم حاد في الصدر عند التنفس أو السعال

أسباب الالتهاب الرئوي:

فيروسات الإنفلونزا

فيروسات البرد

فيروس الحصبة

الفيروس الغدي

الحماق النطاقي، الذي يسبب جدري الماء

فيروس السعال الديكي

بكتيريا المكورات الرئوية

الميكوبلازما

الليجيونيلا، البكتيريا التي تسبب داء الفيالقة

علاج الالتهاب الرئوي:

يعتمد العلاج على سبب الالتهاب الرئوي ومدى خطورته، ويمكن للمضادات الحيوية والأدوية أن تحسن الحالة.

العلاجات المنزلية للالتهاب الرئوي:

-الراحة في المنزل.

-شرب الكثير من السوائل مثل الماء والشاي الدافئ والمرق، قد يسهم في تخفيف المخاط.

-قد يسهم استخدام الكمادات الباردة في الشعور بالتحسن إذا كنت تعاني من الحمى.

-الامتناع عن التدخين.

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