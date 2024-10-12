طبيب يحذر من خلط الأدوية وتناولها مع بعضها.. مخاطر تصل للتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

تلعب الأدوية دورًا حيويًا في تحسين نوعية حياتنا، ولكن هل تساءلت يومًا عما يحدث عندما نتناول أكثر من دواء في نفس الوقت؟ وهل هذه العادة آمنة؟ حيث إن تفاعل الأدوية مع بعضها البعض قد يكون له آثار جانبية غير متوقعة، وقد يزيد من خطر الإصابة ببعض المضاعفات الصحية.

وأجاب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن هذه التساؤلات في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلا إنّ تداخلات الأدوية هي تفاعلات تحدث عندما يتم تناول دواءين أو أكثر معًا، ما قد يؤثر على فعالية الأدوية أو يزيد من خطر حدوث آثار جانبية خطيرة.

يمكن أن يحدث تداخل الأدوية بين الأدوية الموصوفة، الأدوية التي تُباع دون وصفة طبية، المكملات الغذائية، أو حتى الأطعمة والمشروبات، وفقًا لـ"بدران".

انخفاض فعالية الأدوية

وأضاف: "قد يؤدي تناول بعض الأدوية معًا إلى تقليل فعاليتها. على سبيل المثال، تناول مضادات الحموضة مع بعض المضادات الحيوية قد يقلل من امتصاص المضاد الحيوي ويقلل من فعاليته".

زيادة خطر الآثار الجانبية:

وأردف: "قد يسبب تناول أدوية متعددة تؤثر على نفس النظام في الجسم، مثل الجهاز العصبي المركزي، زيادة خطر الآثار الجانبية مثل النعاس، أو الدوار، أو انخفاض ضغط الدم".

تسمم الأدوية

وواصل: "بعض التداخلات الدوائية يمكن أن تؤدي إلى تراكم الدواء في الجسم بشكل زائد، ما قد يسبب تسممًا".

ولفت إلى أن تناول الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، مع أدوية ضغط الدم، يمكن أن يؤدي إلى أضرار بالكلى أو فشلها.

تداخلات مع الأطعمة والمشروبات

وتابع: "بعض الأطعمة والمشروبات، مثل الجريب فروت، يمكن أن تؤثر على إنزيمات الكبد التي تكسر الأدوية، ما يزيد من تركيز الدواء في الدم ويزيد من خطر حدوث آثار جانبية خطيرة".

تداخلات مع المكملات الغذائية

وأضاف: "بعض المكملات الغذائية يمكن أن تؤثر على فعالية الأدوية الموصوفة، وتقلل من تأثيرها العلاجي أو تزيد من خطر الآثار الجانبية".

زيادة خطر النزيف

وأكد أن تناول الأدوية المضادة لتخثر الدم مع أدوية أخرى تزيد من خطر النزيف، مثل الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، يمكن أن يزيد من خطر النزيف الداخلي أو الخارجي.

تداخلات تؤثر على القلب

وأوضح أن بعض الأدوية، مثل تلك التي تؤثر على نظم القلب، يمكن أن تتداخل مع أدوية أخرى وتزيد من خطر اضطرابات نظم القلب، ما قد يكون خطيرًا على الحياة، وذلك على النحو التالي:

تداخلات تؤثر على الجهاز العصبي

تناول المهدئات أو مضادات الاكتئاب أو مسكنات الألم معًا يمكن أن يزيد من خطر التهدئة المفرطة، وفقدان الوعي، أو مشاكل التنفس.

زيادة مخاطر التفاعلات التحسسية

قد يؤدي تناول أدوية متعددة إلى زيادة خطر التفاعلات التحسسية، والتي قد تتراوح بين طفح جلدي خفيف إلى تفاعلات تحسسية مهددة للحياة مثل الصدمة.

وقدم عدة نصائح للوقاية من مخاطر تداخلات الأدوية، وتشمل:

- عدم تناول الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب.

- قراءة النشرات المرفقة مع الأدوية بعناية لمعرفة التداخلات المحتملة والآثار الجانبية.

- الاحتفاظ بقائمة محدثة بجميع الأدوية والمكملات الغذائية المستخدمة وعرضها على الطبيب عند كل زيارة.

تجنب تناول الأدوية الموصوفة لأشخاص آخرين.

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