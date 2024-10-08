خبيرة فلك تحذر: كسوف الشمس الأخير في 2024 قد يغير مصير الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت خبيرة الفلك هالة حافظ عن وجود حدث فلكي مهم في عام 2024، يؤثر على مواليد بعض الأبراج الفلكية.

ووصفت "حافظ" عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، هذا الحدث بأنه كسوف الشمس الأخير، وولادة قمر جديد يحمل طاقة جديدة لكل الأبراج.

وقالت: "كان هناك خسوف سابق، ويليه هذا الكسوف الذي سيكون آخر كسوف للشمس في عام 2024، لذلك لا أستطيع أن أبشر به، لأنه يحمل معه انتهاء العلاقات من جذورها".

وأضافت: "الكسوف يعني زوال واختفاء من الحياة، وكل برج من الأبراج الفلكية سيخرج شيئًا من حياته بشكل نهائي".

وأشارت إلى أن هذا الكسوف يعني ولادة قمر جديد في برج الميزان، البيت السابع "بيت العلاقات"، ما يعني أننا سنزيل أشياء من أجل ولادة أشياء جديدة.

وأكدت أن الزوال سيكون على كافة الأصعدة حسب كل برج، سواء كانت شراكة عاطفية أو مهنية أو مالية، أي تحول كبير وإنهاء علاقات من جذورها، وترك عمل أو إنهاء علاقة عاطفية.

اقرا أيضًا:

مشهد مرعب.. توقعات صادمة لـ ليلى عبد اللطيف في 2025

للسيدات.. أطعمة تساعد على زيادة هرمون "البروجسترون "

5 طرق فعالة لإزالة البقع الصفراء من الأسنان

4 أطعمة سحرية تحارب الكبد الدهني- تناولها

4 أطعمة سحرية تحارب الكبد الدهني- تناولها