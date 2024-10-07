مشهد مرعب.. توقعات صادمة لـ ليلى عبد اللطيف في 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف، الشهيرة باسم "سيدة التوقعات"، عن توقعاتها لعام 2025، حيث تنبأت بحدوث عدة أحداث طبيعية ستشهدها دول العالم، وذلك خلال حلولها ضيفة ببرنامج "ساعة الصفر" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، والمُذاع على قناة "الجديد".

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2025

سقوط جسم غريب

تنبأت سيدة التوقعات بسقوط جسم غريب من السماء على إحدى الدول، ما سيؤدي إلى اشتعال النيران واللهب في عدة مناطق.

موجات تسونامي

توقعت حدوث موجات تسونامي كبيرة في عام 2025، ستضرب العديد من الدول، من بينها دول عربية وأجنبية.

مشهد مرعب

أشارت "ليلى" إلى أن كاميرات الإعلام ستتجه نحو البحر لتغطية مشهد مخيف ومرعب، ما سيخلق حالة من القلق والخوف في العالم.

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