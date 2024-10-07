أجمل تسريحات الشعر المصبوغ باللون الوردي.. إطلالة عصرية وجريئة في شهر أكتوبر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - تعكس تسريحات الشعر المصبوغ باللون الوردي؛ روح الجرأة والإبداع، وتمنح المرأة إطلالة لافتة وعصرية؛ فاللون الوردي، بدرجاته المختلفة، من الوردي الباستيل الناعم أو الوردي الفاتح الصارخ، أو الوردي المموج؛ يُعَدُّ من أبرز صيحات صبغات الشعر الجريئة التي تلفت الأنظار، وتضفي لمسة من الأنوثة والمرح على تسريحات الشعر باختلاف موديلاتها، والتي أيضاً تُعَدُّ خياراً مثالياً لمحبات إبراز الجانب الجريء والمميز في شخصيتهن.

سواء كان شعرك المصبوغ باللون الوردي قصيراً أو طويلاً، وتبحثين عن تسريحات شعر ناعمة أو مظهر أنيق ومتألق؛ "الخليج 365" اختارت لك أجمل تسريحات الشعر المصبوغ باللون الوردي، تجمع بين الأناقة والحداثة؛ لتظهري بإطلالة فريدة من نوعها.

تسريحة الشعر الطويل الوردي المموج

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إذا كان شعرك طويلاً، وتبحثين عن تسريحة شعر تبرز جمال خصلاته الوردية المموجة بدرجات مختلفة من الرمادي؛ فإن تسريحة الشعر المموجة، ستكون خياراً رائعاً لإضافة عمق وإبراز تموجات الشعر الملونة، حيث تعزز من الحركة الطبيعية للشعر وتمنحه مظهراً حيوياً. لا تترددي في اعتماد هذه التسريحة؛ للتألق بإطلالة عصرية وأنيقة في مناسباتك، سواء النهارية أو المسائية.

تسريحة شعر وردي ناعمة مع الغرة الستارة

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تُعتبر تسريحة الشعر الملساء مع الغرة الستارة المنسدلة على الجبين؛ من أبرز تسريحات الشعر الناعمة، التي تمنح المرأة إطلالة شبابية، وهي خيار مناسب لجميع أنواع الوجوه، ولا سيما ذوات الجبهة العريضة؛ إذ تؤطر الوجه وتخفي عيوب الجبهة العريضة. وأكثر ما يميزها أنها تمنح شعرك الوردي مظهراً جذاباً وحيوياً.

تسريحة شعر وردي ويفي عريض

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تسريحة الشعر الوردي الويفي العريض؛ تُعد من أجمل تسريحات الشعر الطويل، التي تجمع بين الأناقة والعصرية. هذه التسريحة تتميز بتموجات كبيرة وعريضة تضفي حجماً ولمعاناً على الشعر، مع لمسة من الحيوية التي يقدمها اللون الوردي؛ فالتموجات العريضة تجعل الشعر يبدو أكثر حيوية وجاذبية.

تسريحة ذيل الحصان المضفرة

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سواء كنتِ تفضلين الضفائر الرفيعة أو العريضة؛ فإن تسريحة ذيل الحصان المضفرة تُعتبر من تسريحات الشعر العصرية، التي تمنحك مظهراً لافتاً يعكس جرأتك وحبك للتجديد. تتميز هذه التسريحة بالجمع بين لون الشعر الوردي الجذاب وتضفير ذيل الحصان بأسلوب مبتكر. تضفي الضفائر لمسة من التميز والأنوثة على إطلالة ذيل الحصان التقليدية، في حين يعزز اللون الوردي الجريء من الطابع العصري والمتفرد للتسريحة.

تسريحة شعر قصير وردي بوب

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إذا كان شعرك قصيراً، وتبحثين عن تسريحة شعر عصرية ولافتة، تواكبين بها أبرز اتجاهات موضة الشعر؛ فما عليك سوى اختيار تسريحة شعر البوب، فهذه التسريحة ستعزز من جمال خصلات شعرك الوردية، وتمنحك إطلالة عصرية وجذابة، ولا سيما إذا تم اعتمادها مع الغرة الطويلة الجانبية.

تسريحة شعر وردي بيكسي مع الغرة الطويلة

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تسريحة الشعر الوردي البيكسي مع الغرة الطويلة المنسدلة على الجنب؛ تُعَدُّ خياراً موفقاً لصاحبات الشعر القصير جداً. هذه التسريحة لا يقتصر جمالها على إبراز جمال ملامح الوجه فحسب، بل تعزز لون شعرك الوردي، وتضفي لمسات جريئة على إطلالتك. تبنِّي هذه التسريحة؛ لإطلالة عصرية تعكس شخصيتك الجريئة. حتماً ستخطفين الأنظار في مناسباتك.

6 نصائح تمنع تلاشي لون صبغة شعرك الوردي

يُعتبر اللون الوردي من الألوان الجريئة والحساسة التي قد تتلاشى بسرعة، إذا لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح. للحفاظ على ثبات لون شعرك الوردي، وتجنب بهتانه؛ ثَمة نصائح تجب مراعاتها، تتمثل بالآتي: