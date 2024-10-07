ألوان مناكير نابضة بالحياة باللون الزهري.. اعتمديها لشهر أكتوبر الوردي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - يُعد أكتوبر شهراً مليئاً بالألوان النابضة بالحياة على مستوى الموضة والجمال، لكنه أيضاً وقت مخصص لرفع الوعي بمرض سرطان الثدي، الذي اتخذ اللون الوردي شعاراً عالمياً له. وهذا العام، لماذا لا تجمعين بين الأناقة من جهة وتعزيز الوعي بهذا المرض من جهة أخرى، من خلال استخدام لون أظافر زهري؟ فهذا اللون ليس مشرقاً ونابضاً بالحياة فقط، بل يعمل أيضاً بوصفه بداية محادثة حول أهمية التوعية بسرطان الثدي.

انطلاقاً من ذلك؛ نرصد لك أهمية اللون الوردي في شهر أكتوبر، ومجموعة ألوان مناكير نابضة بالحياة باللون الزهري لتعتمديها في شهر أكتوبر الوردي.

لماذا اللون الوردي مهم؟

إنه لون وردي ناعم مبهج يجسد روح التعاطف والدعم المرتبط بالتوعية بسرطان الثدي. إنه لون يرمز إلى الأنوثة والقوة والتضامن، مثالي لإظهار دعمك خلال هذا الشهر المهم لمريضات سرطان الثدي.

يؤثر سرطان الثدي في ملايين الأفراد والعائلات في جميع أنحاء العالم. يعمل تخصيص شهر أكتوبر بوصفه شهراً للتوعية بسرطان الثدي وللتركيز على الوقاية والكشف المبكر ودعم المتضررات من هذا المرض. يساعد ارتداء اللون الوردي، في نشر الوعي وإظهار التضامن مع الناجيات والنساء اللواتي يكافحن المرض حالياً.

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كيفية دمج لون أظافر وردي في مظهرك في أكتوبر

مناكير كلاسيكي: يمكن لهذا اللون البسيط أن يرفع من مظهرك اليومي. سواء كنت تفضلين اللمعان أو المظهر غير اللامع؛ فإن هذا اللون متعدد الاستخدامات بما يكفي ليناسب أي لوك تعتمدينه.

فن الأظافر: كوني مبدعة! فكري في إضافة بعض اللمسات الفنية إلى أظافرك، مثل الشرائط أو القلوب أو البريق، إلى أظافر زهرية الخاصة بك. يضيف هذا لمسة شخصية مع التأكيد على موضوع التوعية بسرطان الثدي.

نصائح للحصول على مناكير المثالي

جهزي أظافرك : ابدئي بأظافر نظيفة وجافة. قومي بإزالة أي طلاء قديم وادفعي بشرتك للخلف. سيساعد وضع طبقة أساسية على بقاء اللون لفترة أطول ومنع البقع.

: ابدئي بأظافر نظيفة وجافة. قومي بإزالة أي طلاء قديم وادفعي بشرتك للخلف. سيساعد وضع طبقة أساسية على بقاء اللون لفترة أطول ومنع البقع. طبقي على طبقات رقيقة : للحصول على تطبيق متساوٍ، ضعي طبقتين رقيقتين من طلاء أظافر زهري واتركي كل طبقة تجف تماماً قبل إضافة الطبقة التالية.

: للحصول على تطبيق متساوٍ، ضعي طبقتين رقيقتين من طلاء أظافر زهري واتركي كل طبقة تجف تماماً قبل إضافة الطبقة التالية. التغطية: أنهي الأمر بطبقة علوية شديدة اللمعان لحماية لون لأظافرك ومنحها لمسة نهائية احترافية.

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أفضل أنواع المناكير الزهري

طلاء أظافر Le Vernis Nail Colour, 111 Ballerina من شانيل Chanel

طلاء أظافر Le Vernis Nail Colour, 111 Ballerina من شانيل Chanel



تم تصميم LE VERNIS من شانيل Chanel لحماية الأظافر وإطالة أمد لونها، لجعل الألوان النابضة بالحياة مبهرة؛ للحصول على أظافر جميلة. تركيبة جديدة، تتميز بتركيز أعلى من الصبغة ومعززة بسيراميدات الكاميليا البيئية، وهو مكون مشتق طبيعياً تم تطويره لشانيل، يوفر لمسة نهائية لامعة للغاية ومتساوية تماماً مع كل طبقة رقيقة تدوم طويلاً.

طلاء أظافر Dior Vernis 268 Ruban من ديور بيوتي Dior Beauty

طلاء أظافر Dior Vernis 268 Ruban من ديور Dior

أعادت ديور Dior ابتكار طلاء الأظافر الشهير Dior Vernis في خزانة ملابس ملونة مستوحاة من القطع الأيقونية من دار ديور Dior. يوفر هذا المنتج عناية حقيقية بالأظافر بفضل تركيبته الغنية بمستخلصات الفاوانيا وخلاصة الفستق، ويعزز الأظافر بلون راقٍ مع كل مناكير. يسهل تطبيق طلاء الأظافر هذا بفرشاته المريحة. مع لمسة نهائية لامعة وثبات جل، يضمن نتائج متساوية، بغض النظر عن شكل الأظافر. تتضمن مجموعة Dior Vernis ألواناً خالدة وطبيعية وجريئة وأنيقة دائماً. يتوافر طلاء الأظافر هذا إضافة إلى الزهري بمجموعة مختارة من الألوان من البيج الفاتح إلى الفوشيا.

طلاء أظافر Vernis a Ongles من غوتشي Gucci

طلاء أظافر Vernis a Ongles من غوتشي Gucci

يُعد طلاء الأظافر Vernis À Ongles من غوتشي Gucci طلاءً لامعاً وكثيفاً يوفر لمعاناً يدوم طويلاً وسحراً من الماضي. يتميز بأنه نابض بالحياة وكثيف ولامع للغاية، وهو طلاء ينعم الخطوط والشوائب على سطح الأظافر، في حين يوفر تغطية عالية من الطبقة الأولى. ويخلق لمسة نهائية لامعة ورائعة، حيث تتحول كل طبقة إلى طبقة فائقة النعومة عند ملامستها للأظافر وتوفر لوناً جذاباً للنظر.