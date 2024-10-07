في يوم ميلادها.. نسقي إطلالاتك الجمالية بأسلوب شبابي على غرار كارمن سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - تتميز النجمة الشابة كارمن سليمان بصوتها الطربي الجميل، هي التي عرفت طريق الشهرة بعد نجاحها الكبير في برنامج "سوبر ستار". وإلى جانب ذلك، تتميز كارمن سليمان بإطلالاتها الجمالية التي تلهم الشابات بنعومتها أحياناً وجرأتها في أحيان أخرى، فهي تميل في إطلالاتها الى كل ما هو جديد وعصري، حيث تحرص على مواكبة أجدد اتجاهات الموضة في أساليب المكياج المنوعة التي تعتمدها، والتي تتناغم مع بشرتها السمراء، وفي تسريحات شعرها التي تناسب الشابات صاحبات الشعر الأسود الطويل. وتطغى على مكياجها ظلال العيون الزاهية إلى جانب رسمات العيون التي تبرز شكل عينيها اللوزيتين، وأحمر الشفاه الغلوس بألوان النيود أو الزهري. أما تسريحات شعرها فهي عصرية بامتياز، تترواح بين تسريحة الشعر الويفي وتسريحة الكعكة وتسريحة ذيل الحصان بالضفيرة وغيرها.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف في 7 أكتوبر من كل عام، إليك باقة منوعة من أجمل إطلالات كارمن سليمان الجمالية التي تلهم الشابات أجمل إطلالات المكياج وتسريحات الشعر العصرية الجذابة.

صيحة الأيلاينر الغرافيكي

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تحرص كارمن سليمان على التنوع والتجدد في صيحات مكياجها، وقد اختارت صيحة الأيلاينر الغرافيكي الأبيض اللون والمسحوب إلى خارج العين بخطوة جريئة منها، مع أحمر الشفاه البرتقالي المات ومكياج البشرة الطبيعي الناعم، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي بالفرق الجانبي للغرة.

مكياج سموكي راقٍ للسهرات

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وفي واحدة من أجمل اختياراتها، ظهرت كارمن سليمان بمكياج سموكي راقٍ ارتكز على ظلال العيون السموكي الناعمة التي غمرت جفن العين المتحرك بأسلوب مجنح إلى خارج العين، واستخدمت الفاونديشن البرونزي المناسب على لون بشرتها السمراء مع لمسات مضيئة من البلاش على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المحدد، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المصقولة بالفرق الجانبي للغرة.

مكياج ذهبي ناعم

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وفي إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها، تألقت كارمن سليمان بمكياج ذهبي ناعم ارتكز على ظلال العيون الذهبية فوق جفن العين المتحرك، إلى جانب الماسكرا الكثيفة ومكياج البشرة الموحد مع البلاش المشرق وأحمر الشفاه الترابي اللامع، ونسقت مع مكياجها تسريحة ذيل الحصان بالضفيرة الطويلة مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة.

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مكياج أسود مات مجنح

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وبإطلالة ملفتة لها، اختارت كارمن سليمان مكياجاً أسود مات ارتكز على ظلال العيون السموكي المات مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين، والماسكرا المطولة للرموش ومكياج البشرة البرونزي الناعم جنباً إلى جنب مع البلاش الوردي المضيء، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الغلوس، ومع مكياجها نسقت تسريحة الشعر المالس الطويل بالفرق الوسطي للغرة المصقولة.

مكياج غرافيكي برتقالي

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وفي إطلالة جريئة لها، اعتمدت كارمن سليمان صيحة المكياج الغرافيكي باللون البرتقالي، حيث ارتكز على رسمة الأيلاينر الغرافيكي البرتقالي المسحوب إلى خارج العين مع الماسكرا البارزة، والبلاش الترابي على تفاحة الخدين إلى جانب أحمر الشفاه الترابي الناعم، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي العريض.

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مكياج سموكي بلمسات أنيقة

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وفي إطلالة أنيقة أخرى، تألقت كارمن سليمان بمكياج سموكي بلمسات راقية ارتكز على ظلال العيون السموكي البارزة مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين والماسكرا الكثيفة، والفاونديشن المخملي الأنيق مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه النيود، كذلك اختارت تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية الويفي المنسدلة على جانب الوجه.

مكياج خفيف ناعم

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وفي أحيان أكثيرة، نرى كارمن سليمان تعتمد موضة المكياج الناعم والخفيف من خلال استخدام ظلال العيون الخافتة فوق الجفن المتحرك للعين مع الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة الطبيعي والمناسب على لون بشرتها السمراء، وأحمر الشفاه الترابي الغلوس. ونسقت مع هذا المكياج، تسريحة الشعر الويفي مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج ناري بلمسات حيوية

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وفي واحدة من إطلالاتها الجمالية العصرية، تألقت كارمن سليمان بهذا المكياج الناري الذي يرتكز على ظلال العيون النارية بنغمات برتقالية فوق جفن العين والماسكرا الكثيفة وأحمر الشفاه الغلوسي الناعم، ومع هذا المكياج اختارت تسريحة الشعر الكيرلي المنفوش، ما جعل إطلالتها حيوية جداً وجذابة.