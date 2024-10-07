ريم البارودي في يوم ميلادها تلهمك باقة من الصيحات الجمالية المفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - ريم البارودي ممثلة شابة أثبتت قدراتها التمثيلية في العديد من الأدوار على مدى مشوارها الفني، وإلى جانب كونها إحدى نجمات الدراما المصرية التي قدمت أدواراً تمثيلية لافتة، تتمتع ريم البارودي بجمال جذاب وتتميز بإطلالاتها الجمالية التي تبرز ملامحها؛ فهي دائماً ما تتألق بتسريحات شعر عصرية ومنوعة تعكس ذوقها الشبابي النابض بالحياة، وتنسق معها أجمل أساليب المكياج التي تلهم الشابات والسيدات في كل الأوقات.

تحرص ريم البارودي في إطلالاتها، على التنوع وكسر الروتين في تسريحات شعرها التي تتراوح بين تسريحة الكعكة وتسريحة الشعر الويفي إلى قصات الشعر الكاريه أو الشعر الطويل بوصلات الشعر ذات اللون الأشقر. أما المكياج المفضل لديها؛ فهو المكياج البرونزي، مع ميلها إلى ألوان المكياج الترابية والزهرية، كما أنها تعتمد بين الحين والآخر ظلال العيون الجريئة والبارزة، ولا سيما في المناسبات.

ولمناسبة يوم ميلادها؛ نرصد لك مجموعة إطلالات جمالية من ريم البارودي؛ فهي تلهمك أجمل أفكار الإطلالات التي بإمكانك اعتمادها في مختلف الأوقات.

تسريحة الشعر المموج مع مكياج زهري مات

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في واحدة من أجمل إطلالاتها، تألقت ريم البارودي بتسريحة شعر مموجة بشعرها الأشقر مع الفرق الجانبي للغرة، وبدت بتسريحة شعرها في غاية الاناقة، كما نسَّقت مع تسريحة شعرها مكياج زهري مات ارتكز على ظلال العيون الزهرية التي غمرت جفن العين المتحرك مع الرموش المستعارة الكثيفة وخط الأيلاينر العريض المجنح، واعتمدت مكياج البشرة المخملي الناعم مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري المات.

تسريحة الشعر الويفي البلاتيني مع مكياج خافت

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وبإطلالة طبيعية لها أبرزت فيها ملامحها الجذابة، ظهرت ريم البارودي بتسريحة الشعر الويفي المتوسط الطول مع لون الصبغة البلاتيني والفرق الجانبي للغرة، وبدت ناعمة وحيوية بصيحة مكياج اللامكياج الذي أبرز ملامحها الطبيعية، حيث ارتكز على القليل من ظلال العيون الوردية الخافتة فوق جفن العين العلوي وأحمر الشفاه الوردي الخفيف.

تسريحة الكعكة المنخفضة مع مكياج سموكي ذهبي

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ومن الصيحات الجمالية التي لاقت على جمال ريم البارودي، تسريحة الكعكة المنخفضة الأنيقة مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة الناعمة، ومع تسريحتها اختارت صيحة المكياج السموكي الذهبي الذي ارتكز على ظلال العيون السموكي عند آخر جفن العين المتحرك مع الظلال الذهبية التي غمرت جفن العين الداخلي جنباً إلى جنب مع الماسكرا الكثيفة، وجاء مكياج البشرة الموحد مع البلاش الزهري ليبرز نعومة بشرتها، وأحمر الشفاه الزهري الخفيف.

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تسريحة شعر نصف مرفوع مع مكياج جريء

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وأحياناً تعتمد ريم البارودي صيحات جمالية جريئة وعصرية تعكس الجانب المخفي من شخصيتها القوية، وقد اختارت في إحدى جلسات التصوير تسريحة شعر الكعكة نصف المرفوعة بالضفائر مع الشعر الويفي الكاريه المفرود، ونسَّقت معها مكياجاً قوياً بارزاً وجريئاً ارتكز على ظلال العيون القوية فوق جفن العين العلوي مع الكحل الأبيض داخل العين الذي عمل على توسيع العين مع الرموش المستعارة الكثيفة، وبدت بشرتها مخملية وناعمة مع البلاش البرونزي وأحمر الشفاه الزهري المات.

تسريحة الشعر الكاريه الويفي مع مكياج زهري بنغمات لامعة

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تعشق ريم البارودي قصة الشعر الكاريه بشعرها الأشقر، وقد تألقت بها في إحدى الإطلالات مع تسريحة الويفي والفرق الجانبي للغرة، ونسَّقت معها مكياجاً زهرياً بنغمات لامعة اختارت فيه ظلال العيون الزهرية التي غمرت جفن العين المتحرك مع الماسكرا الخفيفة والفاونديشن المناسب على لون بشرتها البيضاء مع البلاش الزهري الناعم على تفاحة الخدين، وأنهت لمساتها بأحمر الشفاه الوردي المات.

تسريحة الشعر المالس مع مكياج زهري برونزي

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وتألقت ريم البارودي في إحدى إطلالاتها بتسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع بعض التموجات الخفيفة التي أعطت حركة ناعمة للشعر، ونسَّقت مع تسريحتها مكياجاً زهرياً برونزياً، ارتكز على ظلال العيون البرونزية الزهرية مع الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة البرونزي مع البلاش المشرق على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه البرونزي النيود.

تسريحة الشعر المموج المنسدل مع مكياج سموكي

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وتشتهر ريم البارودي بتسريحات شعرها المموجة مع قصة الشعر الكاريه التي تعطيها طابعاً شبابياً ينبض بالحياة، وقد ناسبت هذه التسريحة ملامحها الجذابة مع مكياج سموكي ارتكز على ظلال العيون الدخانية والماسكرا المطولة للرموش مع مكياج البشرة الطبيعي وأحمر الشفاه النيود الناعم.