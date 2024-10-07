السودان يتسلم 1.4 مليون جرعة من اللقاح ضد الكوليرا

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح ضد الكوليرا بعد أن تجاوز عدد المصابين بالوباء 20 ألفاً.

وذكر موقع "سودان تريبيون" أن وزارة الصحة نفذت بين 16 و21 سبتمبر الماضي حملة تطعيم ضد الكوليرا، في ولاية كسلا، بعد تسلم 404 آلاف جرعة من اللقاح من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسف.

وقال هيثم محمد إبراهيم، في تصريح صحافي، إن وزارة الصحة "تسلمت 1.4 مليون جرعة من اللقاح ضد الكوليرا، بدعم من التحالف العالمي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة يونيسف".

وأشار إلى أن اللقاح سيوزع على ثلاث ولايات لتطعيم 1مليون سوداني، بين عام وما فوق، حيث تنفذ حملات تطعيم في محليات عطبرة، والدامر، وبربر بولاية نهر النيل، ومنطقة خشم القربة بولاية كسلا، وبلدية القضارف بولاية القضارف.

في 11 ولاية..وباء الكوليرا ينتشر في السودان - موقع 24

قالت مصادر طبية سودانية، إن وباء الكوليرا انتشر في 11 ولاية بشكل كامل، في السودان.

وكشف الوزير توسع نطاق تفشي الوباء في 65 محلية في 12 ولاية، مشيراً إلى أن الإصابات ارتفعت إلى 20398، فيما بلغت الوفيات 597.