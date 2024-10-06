احذرها.. علامات مبكرة تشير إلى إصابتك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحدث مرض السكري عندما يكون مستوى السكر في الدم (جلوكوز الدم)، وهو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، مرتفعًا للغاية، لكن ما أعراضه المبكرة؟.

وبحسب webmd، يعني مرض السكري من النوع الأول أن جسمك لا ينتج ما يكفي من الأنسولين، وعادة ما يشخص الأطباء هذه الحالة لدى الأطفال والشباب، ولكن يمكن أن تصاب بها في أي عمر، وسوتحتاج إلى الأنسولين يوميًا.

النوع الثاني من مرض السكري هو الأكثر شيوعًا، ويعني أن جسمك لا يستخدم الأنسولين بالطريقة الصحيحة، وترتفع احتمالات إصابتك بالمرض إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة أو إذا كان هناك أشخاص آخرون في عائلتك مصابون بمرض السكري.

أعراض مبكرة تشير إلى إصابتك بمرض السكري

كلا النوعين من مرض السكري لديهما بعض العلامات التحذيرية نفسها.

زيادة الشعور بالجوع

يقوم جسمك بتحويل الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز، والذي تستخدمه خلاياك للحصول على الطاقة، ولكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لامتصاص الجلوكوز، إذا لم ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين أو لم ينتجه على الإطلاق، أو إذا قاومت خلاياك الأنسولين الذي ينتجه جسمك، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليها ولن يكون لديك طاقة، وقد يجعلك هذا تشعر بالجوع أكثر من المعتاد.

التعب والإرهاق

يمكن أن يؤدي نقص الأنسولين والجلوكوز أيضًا إلى جعلك أكثر تعبًا من المعتاد.

التبول بشكل متكرر

يحتاج الشخص العادي عادة إلى التبول من أربع إلى سبع مرات في 24 ساعة، ولكن الأشخاص المصابين بمرض السكري قد يتبولون أكثر من ذلك بكثير.

لماذا؟ في العادة، يعيد جسمك امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر كليتيك، ولكن عندما يرفع مرض السكري نسبة السكر في الدم ، فقد لا تتمكن كليتيك من إعادته بالكامل، وهذا يتسبب في إنتاج الجسم المزيد من البول، ما يتطلب السوائل.

العطش المتكرر

لأنك تتبول كثيرًا، فقد تشعر بالعطش الشديد.

جفاف الفم

نظرًا لأن جسمك يستخدم السوائل لتكوين البول، فإن الرطوبة اللازمة لأشياء أخرى تكون أقل، وقد تصاب بالجفاف، وقد تشعر بجفاف فمك .

حكة وجفاف الجلد

قد تشعر أيضًا بجفاف بشرتك، ما قد يؤدي إلى الحكة أيضًا.

عدم وضوح الرؤية

قد يؤدي تغير مستويات السوائل في جسمك إلى تورم عدسات عينيك، ما يؤدي إلى تغير شكلها وعدم قدرتها على التركيز.

فقدان الوزن غير المقصود

إذا لم يتمكن جسمك من الحصول على الطاقة من طعامك، فسيبدأ في حرق العضلات والدهون للحصول على الطاقة بدلاً من ذلك، قد تفقد الوزن حتى لو لم تغير طريقة تناولك للطعام.

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