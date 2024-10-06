تقي من النوبة القلبية والسكتة الدماغية.. 5 عصائر تخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض عصائر الخضار أن تساعد على تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تجنب الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

والكوليسترول مادة شمعية مهمة بكميات صغيرة، تدعم مجموعة من وظائف الجسم، لكن زيادة مستوياته يسبب مشكلات صحية خطيرة.

وبحسب timesofindia، إليك 5 عصائر خضار تخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي:

عصير السبانخ

شرب عصير السبانخ بانتظام يساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول السيئ، كما أنها غنية بالنترات الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما أنها مليئة بالألياف والحديد وفيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل الزياكسانثين واللوتين.

عصير البنجر

البنجر مخزن لمجموعة من العناصر الغذائية مثل الألياف وحمض الفوليك والمنجنيز والبوتاسيوم والحديد وفيتامين سي، يمكن لمحتواه العالي من النترات أن يلعب دورًا في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ.

عصير الطماطم

الطماطم مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والبوتاسيوم والألياف، وهي غنية بمركب يسمى الليكوبين، والذي يمكن أن يحسن مستويات الدهون ويخفض الكوليسترول السيئ.

عندما يتم عصر الطماطم، يرتفع محتوى الليكوبين، ما يجعل هذا المشروب ضروريًا لخفض الكوليسترول، علاوة على ذلك، فإن الألياف الموجودة في الطماطم مثالية للتخلص من الكوليسترول السيئ.

عصير الجزر

يمكن أن يكون تناول هذا العصير يوميًا فعالًا جدًا في خفض مستويات الكوليسترول، نظرًا لغناه بالكاروتينات مثل بيتا كاروتين، فإن شرب عصير الجزر بانتظام يمكن أن يعدل امتصاص الكوليسترول ويقلل مستوياته.

عصير القرع المر

القرع المر يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ، إذ يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين هـ بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد.

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