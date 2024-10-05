3 علامات في الحلم تدل علي قرب الخطوبة والزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الزواج من أهم مراحل الحياة، وكثيرا ما يبحث الأشخاص عن إشارات ودلائل تدل على اقترابه.

وهناك بعض الأحلام التي تحمل في طياتها بشرى سارة بقدوم هذه المرحلة الجديدة في الحياة، وفقا لما ذكره مفسر الأحلام شريف أشرف، عبر مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

شراء الملابس الجديد

شراء الملابس الجديدة في المنام دلالة على التجديد والتغيير، وبالنسبة للشباب والفتيات، فإن هذا الحلم يشير إلى اقتراب حدث مهم في حياتهم الاستعداد لمرحلة جديدة، مثل الزواج أو الخطوبة.

ارتداء الخاتم

الخاتم رمز للارتباط، ورؤية الفتاة ترتدي خاتما ذهبيا في المنام يدل على اقتراب الزواج، وتحقيق أمنية كانت تسعى إليها.

رؤية المتوفي يبشرك بالزواج

رؤية المتوفي في المنام إشارة إلى الخير والبركة، وإذا رأى الحالم أن المتوفي يبشره بتجهيز لحفل زفاف، فهذا يعد بشرى سارة بزواج قريب، خاصة إذا كان المتوفي من الأقارب.

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