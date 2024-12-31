الامارات | «أبوظبي للأفلام» تعزّز برنامج الحوافز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّزت لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي برنامج الحوافز لجميع الأعمال والمشاريع الإنتاجية، الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2013، بإمكانية حصول شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والعالمية على استرداد نقدي يبدأ من 35% ويصل إلى 50%، من خلال منظومة واضحة من المعايير، وبناء على نظام تدريجي للنقاط. إضافة إلى زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي من 30% إلى 35%، الذي أعلن عنه في أكتوبر 2024، وسيبدأ تطبيقه على الأعمال الإنتاجية المؤهلة في الأول من يناير المقبل، وتوفر التعزيزات الجديدة فئات جديدة للأعمال الإنتاجية وتزيد الاسترداد النقدي لها، مع تسهيل الإجراءات لدعم النمو وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني لأبوظبي.