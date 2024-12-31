الامارات | ارتفاع عدد سكان الأرض 82 مليون نسمة في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت تقديرات المؤسسة الألمانية لسكان العالم إلى أن عدد سكان الأرض يبلغ حالياً نحو 8.156 مليارات نسمة، بزيادة قدرها نحو 82 مليون نسمة عما كانت عليه الحال قبل عام واحد (8.083 مليارات نسمة).

وللمقارنة: توازي هذه الزيادة إجمالي عدد سكان ألمانيا تقريباً، الذي يبلغ حالياً نحو 84 مليون شخص.

وتجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة في نوفمبر 2022، وتتوقع الأمم المتحدة تجاوز مستوى التسعة مليارات نسمة في عام 2037، وترجّح أن عدد سكان العالم قد يرتفع إلى 10 مليارات نسمة في النصف الثاني من القرن الحالي.

ووفقاً للمؤسسة الألمانية، فإن العدد المطلق لسكان العالم يتزايد باطراد، لكن هذه الزيادة أصبحت أبطأ بشكل متزايد، حيث يبلغ معدل الإنجاب للنساء على مستوى العالم حالياً 2.2 طفل في المتوسط.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد السكان ينمو بسرعة كبيرة في إفريقيا.