كيف يؤثر تناول أكثر من 3 أرغفة يوميا على مستوى السكر وصحة القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعتمد العديد من الأشخاص على الخبز خلال تناولهم وجباتهم الأساسية، وقد يتناول الشخص أكثر من 3 أرغفة يوميًا، دون معرفة تأثير ذلك على بعض الأعضاء الحيوية مثل القلب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن أحد المكونات الأساسية في الخبز هو الكربوهيدرات، وغالبًا ما تتحول في الجسم إلى جلوكوز، ما يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم، خاصة عند الإفراط في تناوله، ويجب التنويه إلى أن هذا الارتفاع المستمر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

وأضاف "القيعي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض أنواع الخبز التي تعتمد على الدقيق الأبيض في صنعها، وتحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، التي ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونصح القيعي بضرورة تقليل كمية الخبز المتناول، خلال اليوم لتجنب تفاقم المشكلات الصحية وزيادة الوزن، مشددًا على أهمية عدم تناول أكثر من 2 رغيف يوميًا.

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