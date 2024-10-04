‎نوع طعام يسبب السكتة الدماغية.. احذر الإفراط في تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحدث السكتة الدماغية بسبب جلطة دموية تقطع تدفق الدم و الأكسجين إلى المخ، وإذا لم يتم علاجها بسرعة، فقد تكون قاتلة.

لذا من المهم التوازن في النظام الغذائي، وخاصة عدم تناول الأطعمة الغنية بالملح والمصنعة، وفقا لموقع "هيلث" وصحيفة "إكسبريس البريطانية.

ومن الأفضل اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وغني بالألياف، بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة وممارسة التماربن الرياضية بانتظام.

ومن الطرق الأخرى لتقليل الإصابة بالسكتة الدماغية هو الإقللع عن التدخين، وبالإضافة إلى كونه عامل خطر رئيسي للإصابة بالسرطان، فإنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لأنه يضيق الشرايين، ويسبب أمراض القلب.

والنوبات الإقفارية العابرة هي نفسها أعراض السكتة الدماغية، ومع ذلك، يوجد بعض الأعراض الأخرى التي يمكن أن تظهر أثناء النوبات الإقفارية العابرة.

وتشمل: شلل كامل في جانب واحد من الجسم و فقدان مفاجئ للرؤية و عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة والدوار والدوخة والارتباك وصعوبة في فهم ما يقوله الآخرون ومشكلات التوازن والتنسيق وصعوبة البلع.

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