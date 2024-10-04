ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحمل هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الحمل لشهر أكتوبر 2024

برج الحمل قد تضطر لبعض الصبر منذ بدايات هذا الشهر فشمس الميزان ضاغطة وكذلك عطارد المتواجد بنفس الموقع ولغاية 13؛ مما يعرقل بعض المشاريع المهنية، ويؤخر بعض الإجراءات المنتظرة قد تتعرض بهذا الشهر لمساءلة أو اعتراض وعدم تأييد من المحيط بما يخص أهدافك التي تسعى باتجاهها، وربما وبطريقة مفاجئة تنتقل لموقع آخر بالعمل.

البعض من مواليد الحمل يطل بهذا الشهر على اتفاق أو شراكة جديدة أو قرار تتخذه بهذا الشأن، ويكون مرتبط بوضع عائلي.

من الممكن ان تثار بهذه الفترة المواضيع المتعلقة بالشراكة فحاول فعليا ان تتخطى اي نوع من أنواع التطرف والعصبية سواء باجوائك المهنية أو حتى العائلية وحاول ان تتجنب القرارات الارتجالية وتذكر دائما ان التصرف السليم والحكيم ينقذ أوضاعك.

بالفترة الأولى من الشهر تشعر بالقلق حتى على الصعيد العاطفي، فقد لا تكون هذه الفترة مبنية على الرومانسية، وربما تجد نفسك مع أشخاص ضاغطين؛ مما يسبب لك بعض القلق بالأجواء وتردد وحيرة أو ربما ازدواجية بالمشاعر، حاول ان لا تشرك الآخرين بقضاياك، ولا تسمح للتدخلات ان تتجاوز الحدود المنطقية بالنتيجة لن تندم على ما مضى فأنت مقبل على تغييرات أو ربما على حسم لبعض العلاقات بحياتك.

لن تتأخر عن محاولات لإيجاد الحلول المناسبة، والتي تجعلك بوضع أكثر راحة من السابق وخاصة اعتبارا من تاريخ 17 وعند انتقال الزهرة لبرج القوس الموقع الأكثر ملائمة لك، تستطيع بهذا الوقت رؤية أوضاعك العاطفية بوضوح أكبر، وربما تحاول تنقية أجوائك، فتلجأ لخيارات جديدة تودع بها الماضي المتعب.

إن ولادة قمر جديد ببرج الميزان بتاريخ 2 تشير لبداية جديدة أو ربما اتفاق وشراكة، أما اكتمال القمر ببرجك بتاريخ 17، فهو يشير لنهاية مرحلة أو مسار متعلق بوضع شخصي أو عاطفي بحياتك. الأمور المالية تتحسن بالنصف الثاني من الشهر، وربما تتنوع الخيارات أو الفرص؛ مما يساهم بزيادة مكاسبك وأرباحك، ولكن قد يكون الوضع الصحي هو الحلقة الأضعف، حيث ان كوكب المريخ ببرج السرطان يسلط الضوء على علاقات أو ظروف عائلية تحمل بعض التوترات أو ربما بعض الانشغالات على المستوى الصحي.

بتاريخ 23 تنتقل الشمس لـ برج العقرب وتبدأ بالارتياح، فقد يخف الضغط عنك، وتسعى اعتبارا من هذا الوقت إلى بعض الإصلاحات اللازمة والمصالحات مع من اختلفت معه بالسابق، والسعي لإيجاد الحلول لمشاكل وتعقيدات سابقة مررت بها.

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