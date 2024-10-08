أحمد سعد يحضر لأغنية جديدة باللهجة المغربية

كشف المطرب أحمد سعد، أنه يستعد لتحضير أغنية جديدة بـ اللهجة المغربية بتوقيع الملحن عزيز الشافعي خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سعد على هامش حفله الأخير في المغرب، إنه سعيد بتفاعل الجمهور المغربي على أغانيه خلال الحفل، معلقًا: الجمهور المغربي شعب راقٍ وذواق بيحب الموسيقى والأغانى.

وحول أغنيته الجديد باللهجة المغربية، أوضح أحمد سعد أنه يحضر لأغنية جديدة باللهجة المغربية مع الملحن عزيز الشافعي، مشيرا إلى أنه يحيي أغنية من التراث المغربي القديم ولكن بشكل جديد.

وشهد حفل أحمد سعد حضور جماهيري ضخم من قبل الشعب المغربي، كما حرص سعد على رفع العلم المغربي بالحفلة.

وفي سياق آخر، يستعد أحمد سعد مؤخرا لإحياء حفل جماهيري يوم 15 نوفمبر المقبل، في دبي بالإمارات، إذ يقدم مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي سيتفاعل معها الجمهور.

أسعار تذاكر حفل أحمد سعد في دبي

وكانت الشركة المنظمة لحفل أحمد سعد، أعلنت أسعار تذاكر الحفل، والتي تم تقسيمها إلى 6 فئات، تبدأ بـ 55.26 دولار أمريكي، والثانية بـ 83.60 دولار أمريكي، والثالثة بـ 111.93 دولار أمريكي.

بينما جاءت الفئة الثالثة بـ 111.93 دولار أمريكي، والثالثة بـ 83.60 دولار أمريكي، والثالثة بـ 111.93 دولار أمريكي، الرابعة بسعر 168.61 دولار أمريكي، بينما تأتي الفئة الخامسة بسعر 225.29 دولار أمريكي، وتأتي الفئة السادسة والأخيرة بسعر 410.90 دولار أمريكي.

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