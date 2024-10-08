كريم عبد العزيز يتعاقد على عمل مسرحي جديد

تعاقد النجم كريم عبدالعزيز، على عمل مسرحي جديد من إخراج أحمد الجندي؛ ضمن فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض، وجار الاتفاق على كافة التفاصيل.

تفاصيل مسرحية «السندباد»

يذكر أن عرض النجم كريم عبدالعزيز مسرحية «السندباد» بالعلمين من يوم 8 إلى 10 أغسطس الماضي، طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

قصة مسرحية «السندباد»

تنتمي لنوعية الأعمال المشوقة التي تحتوي على الخيال العلمي، إذ تدور أحداثها حول عمر أبوالهول، الذي يجد قلادة سحرية، في مقبرة قديمة، تجعله يعود إلى زمن السندباد، ويقرر أن ينتحل شخصية غير شخصيته ويعيش حياة المغامرات والبطولات.

ابطال مسرحية «السندباد»

يشارك في مسرحية «السندباد» عدد كبير من الفنانين في مسرحية «السندباد»، المقرر عرضها ضمن فعاليات العلمين، وهم كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، مصطفى خاطر، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ويزو، والمسرحية من إنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أحمد الجندي.

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