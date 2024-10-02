تقي من مرض السكري.. 6 أطعمة تضبط نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم عند تناولها باعتدال، والالتزام بنظام غذائي صحي.

ووفقا لموقع "إنديان إكسبريس"، فإن هذه الأطعمة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض أو المتوسط.

وهذه الأطعمة تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة غير ضارة ولا يؤدي تناولها إلى تفاقم حالة الجسم، كما أن الحبوب الكاملة والخضراوات غير النشوية يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

وهي:

المكسرات

البيض

الدجاج

القرفة

الأسماك الدهنية

الخضروات الملونة مثل السبانخ.

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