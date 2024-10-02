لا تحتوي على دجاج.. طبيبة تغذية تحذر من تناول "الإستربس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت بسمة يسري، طبيبة متخصصة في التغذية العلاجية عضو الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية، مفاجأة عن وجبة "الإستربس" الجاهزة.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، حذرت طبيبة التغذية العلاجية من وضع "الإستربس" الجاهز للأبناء في وجبات اللانش بوكس المدرسي، كاشفة أنه لا يحتوي على الدجاج.

ونصحت بسمة يسري، الأمهات بعمل الإستربس في البيت بوصفات سهلة وبسيطة مفيدة للأطفال، بدلا من الجاهزة، باستخدام "الإيرفراير" أو الفرن، حتى يكون صحيا.

وعن وجبات اللانش بوكس الصحية، نصحت الخبيرة بوضع الجبن القريش والخضار والبقوليات، مع وضع الإستربس أو الشاورما يوم واحد فقط أسبوعيا.

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