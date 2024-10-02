الامارات | رحلات «رد الجميل» لكبار المواطنين.. فرصة لمشاهدة جمال دبي من سمائها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة دبي للطيران المدني مبادرة «الخريف مع هيئة دبي للطيران المدني»، تعبيراً عن امتنانها لكبار المواطنين الذين شهدوا مراحل تطور دبي، وأسهموا في ازدهارها، ومن أجل رد الجميل لهم، نظمت الهيئة رحلات جوية في سماء دبي، لمنحهم فرصة استثنائية للاستمتاع بمشاهدة الإمارة وجمالها الساحر من سمائها.

وتجسّد المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع شركة «إير شاتو» المتخصصة في تشغيل الطائرات العمودية، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، روح التقدير والاحترام لكبار المواطنين.

وقال مدير عام هيئة دبي للطيران المدني محمد عبدالله لنجاوي: إن «المبادرة تأتي تماشياً مع تطور المنظومة الاجتماعية في الإمارة، والتي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم من حيث المستوى المعيشي، ونؤمن بأن الاستثمار في رفاهية المجتمع جزء لا يتجزأ من رؤيتنا لبناء مستقبل مستدام ومتوازن، إذ نحرص على تقديم خدمات ومبادرات تواكب أعلى المعايير العالمية في المسؤولية المجتمعية».

من جانبها، قالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد: إن «المبادرة تؤكد رؤيتنا في بناء مجتمع إماراتي مزدهر ومنظومة اجتماعية متماسكة، وتطوير خدمات تلبي تطلعات دبي، وهي ليست مجرد تكريم لكبار المواطنين فحسب، بل تجسيد لالتزامنا بتوفير الفرص وتعزيز الهوية الوطنية والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ روح العطاء والانتماء لخدمة الوطن لما فيه مصلحة الأجيال الحالية والمقبلة».