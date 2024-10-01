مقتل 3 أشخاص وإصابة 15.. لن تتوقع ما فعله رجل صيني في "سوبر ماركت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون بعد أن قام رجل بتنفيذ عملية طعن "هجوم بسكين" داخل سوبر ماركت وول مارت، في الصين.

وبحسب صحيفة mirror، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عامًا يُدعى لين في مكان الحادث في شنجهاي بالصين، وقالت الشرطة إنه أقدم على الجريمة "للتنفيس عن غضبه بسبب نزاع اقتصادي شخصي".

ووقعت الحادثة المروعة في مركز للتسوق في منطقة سونججيانج، وهي منطقة مكتظة بالسكان في جنوب غرب المدينة، والتي تضم أيضًا العديد من الجامعات.

تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى لكنهم فارقوا الحياة، في حين يُعتقد أن حالة الضحايا الآخرين ليست مهددة للحياة.

وقال شاهد عيان يدعى شي لـ بي بي سي نيوز "كانت الدماء في كل مكان"، وأضاف شي الذي يدير متجرا للمجوهرات في الطابق الأرضي من مركز لودو التجاري الدولي أن العشرات من رجال الإنقاذ دخلوا المركز التجاري وطلبوا من الناس الإخلاء.

وتابع: "لم أكن أعرف ما الذي كان يحدث، ولكن فجأة رأيت الناس يركضون في حالة من الذعر، لم يسبق لأحد أن شهد شيئًا كهذا، ولم نكن مستعدين ذهنيًا لذلك، هذا النوع من الحوادث العشوائية مرعب ومزعج، أنا نجوت بأعجوبة من الموت".

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