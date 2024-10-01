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الامارات | الجمال يكسو المدينة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجمال يكسو المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلمسة الإبداع التي تكسو كل أرجاء المدينة، مجسّمات وحروف عملاقة وألوان مضيئة، تضفي مزيداً من الجمال على «دبي كريك هاربور»، وترافق المتنزهين وروّاد المكان، وتعبر بذلك الرمز عمّا تحمله قلوب الملايين من محبي دبي، يستوي في ذلك سكانها وزوّارها من جهات العالم الأربع، وحتى الذين يحلمون بأن تتاح لهم يوماً زيارة معالمها الشهيرة ووجهاتها الفريدة، ليسيروا في هذا الممشى المطل على الخور، والشاهد على حيوية المكان، وماضيه وحاضره كذلك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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