الامارات | «الحرارة» تهدّد الحياة البرية في القطب الجنوبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعرض الحياة البرية في القطب الجنوبي والمحيط الجنوبي الذي يحيط به لتهديد متزايد، بحسب تقرير صدر فيما ينطلق مؤتمر دولي رئيس بشأن الحياة البحرية في القطب الجنوبي بأستراليا.

وقال تحالف القطب الجنوبي والمحيط الجنوبي (أيه إس أو سي)، إن المخاطر تأتي من الارتفاع الحراري غير المسبوق، في ظل موجات حارة بحرية أكثر تكراراً وتغير حاد في خسارة الجليد البحري، وشرق القطب الجنوبي هو الأكثر تضرراً.

ولطالما رأى العلماء شرق القطب الجنوبي على أنه الأقل تأثراً بالتغير المناخي مقارنة بغرب القطب الجنوبي أو الشمالي. ودعا التحالف لجنة حفظ الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي، إلى اتخاذ تحرك عاجل.

وقال التحالف إنه حان الوقت للجنة حفظ الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي إلى «الوفاء بدورها كخادم للحياة البحرية في القطب الجنوبي».