الامارات | "إيه بي ديفلوبرز" تطلق مشروعها الجديد وتعد بتجربة معيشية استثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد "إيه بي ديفلوبرز" ، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بدبي، لإطلاق مشروعها الجديد الفاخر في حدثٍ استثنائي يقام في دبي في الأول من أكتوبر المقبل بفندق رافلز في وافي مول.

يمثل المشروع إضافة نوعية إلى محفظة مشاريع الشركة، حيث يجمع بين التصميم المعماري العصري واللمسات الفنية الراقية، لتوفير تجربة معيشية استثنائية لسكان دبي. يقع المشروع في قلب جزيرة دبي، ويتميز بإطلالات ساحرة على الواجهة البحرية، ويوفر مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات العائلات والشباب على حد سواء.

ومن أبرز المزايا التي يقدمها المشروع:

تصميم معماري مبتكر : يعتمد المشروع على أحدث التقنيات في البناء، ويستخدم مواد صديقة للبيئة .

يعتمد المشروع على أحدث التقنيات في البناء، ويستخدم مواد صديقة للبيئة مرافق عالمية المستوى : يشمل المشروع مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والرياضية، مثل: حمامات السباحة، والنوادي الصحية، ومسارات الجري، ومساحات خضراء واسعة .

يشمل المشروع مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والرياضية، مثل: حمامات السباحة، والنوادي الصحية، ومسارات الجري، ومساحات خضراء واسعة موقع استراتيجي : يقع المشروع في موقع حيوي قريب من أهم المعالم والمرافق في دبي، مما يوفر لسكان المشروع سهولة الوصول إلى كل ما يحتاجونه .

كما سيتخلل الحدث تسليم مفتاح الشقة للفائز في برنامج المندوس الشهيرعلى قناة سما دبي لموسم رمضان الفائت و المقدمة من أيه بي ديفلوبرز للبرنامج.

وفي تصريح خاص، قال المهندس بديع واصف، المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة إيه بي ديفلوبرز:

"نحن فخورون بإطلاق مشروعنا الجديد، الذي يعد تتويجاً لسنوات من العمل الجاد والإبداع. ونحن واثقون من أن هذا المشروع سيصبح أيقونة جديدة في عالم العقارات الفاخرة في دبي و خاصة بعد الإنجازالرائع و النجاح المحقق لمشروعنا السابق "أيه بي كافاليير".