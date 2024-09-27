عبير فؤاد تكشف توقعات الأبراج لمباراة الأهلي والزمالك في السوبرالأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في بطولة السوبر الإفريقي، التي تستضيفها السعودية على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشفت خبيرة الفلك عبير فؤاد لـ"الخليج 365" عن حظوظ لاعبي الأهلي والزمالك في مباراة اليوم، وتشمل:

حظوظ لاعبي النادي الأهلي

محمد الشناوي (18 ديسمبر - برج القوس):

تواجد القمر في برج القوس يؤدي إلى تأثيرات إيجابية، لذلك من المتوقع أن يكون "الشناوي" في حالة تركيز عالية للتصدي للهجمات، وسيحظى بسرعة بديهة بسبب دعم كوكب عطارد، ما يجعله في أفضل حالاته.

إمام عاشور (2 فبراير - برج الدلو):

القمر سيكون في مواجهة لمواليد برج الدلو، ولكن وجود الشمس وعطارد في وضع داعم يساعد "عاشور" في مقاومة التشتت.

وسام أبو علي (4 يناير - برج الجدي):

مواليد الجدي من العشرية الثانية يتأثرون سلبًا بسبب مواجهة كوكب المريخ، ما قد يجعل "أبو علي" في حالة من التشتت وعدم التركيز.

حسين الشحات (21 يونيو - برج الجوزاء):

"الشحات" سيكون في أفضل حالاته مع قدرة عالية على التعاون مع زملاءه في الملعب، بالإضافة إلى تمتعه بلياقة بدنية جيدة.

محمد مجدي "قفشة" (6 مارس - برج الحوت):

سيشعر "قفشة" بتحرر من الضغوط، ما يساعده في التخطيط الجيد وتنظيم جهده، مع تأثير إيجابي على لياقته البدنية بفضل وجود القمر في منزل الصحة.

حظوظ لاعبي الزمالك

محمد صبحي (15 يوليو - برج السرطان):

سيعاني من قلة التركيز والتشتت، وسيحتاج إلى مضاعفة جهوده ليكون في أفضل حالاته.

شيكابالا (5 مارس - برج الحوت):

مثل "قفشة"، سيشعر "شيكابالا" بتحرر من الضغوط، وسيتمكن من التخطيط الجيد لحركته، ما ينعكس إيجابًا على لياقته البدنية.

سيف الجزيري (12 فبراير - برج الدلو):

القمر سيكون في مواجهة برج الدلو، ولكن وجود الشمس وعطارد سيساعد "الجزيري" على مقاومة التشتت.

عبدالله السعيد (13 يوليو - برج السرطان):

سيعاني "السعيد" من التشتت وقلة التركيز، ما سيستهلك من طاقته البدنية.

عمر جابر (30 يناير - برج الدلو):

مواليد العشرية الأولى من برج الدلو هم الأكثر حظًا في مواجهة التشتت، بفضل دعم الشمس وعطارد لهم، ما يساعد "جابر" في الهجوم والدفاع بشكل متميز.

توقعات عبير فؤاد عن الفريق الفائز في مباراة الأهلي والزمالك

وذكرت خبيرة الأبراج أنّ حظوظ الفريقين تتأثر بأبراج اللاعبين، مشيرة إلى أنّ برج الثور المرتبط بالنادي الأهلي يتمتع بدعم المريخ، ما يمنح الفريق إصرارًا على إحراز الأهداف وحظوظًا عالية بالفوز،

واختتمت بالإشارة إلى أنّ برج الجدي المرتبط بنادي الزمالك، سيكون في مواجهة المريخ، ما يقلل من حظوظ الفريق في مباراة اليوم أمام الأهلي.

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