حظ سيئ ومصائب تطارد برج الجدي في أكتوبر.. اتبع هذه النصائح للنجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

كشف خبير الأبراج محمد صبحي، عن أكثر برج سيئ الحظ على كل الأصعدة في شهر أكتوبر.

وذكر "صبحي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه مع تراجع كوكب زحل، الذي يعد من الكواكب الحاكمة لمواليد برج الجدي، وتراجع بلوتو في مدار الجدي خلال هذا الشهر، سيعاني مواليد برج الجدي من سوء حظ وتخبطات كثيرة.

الصعيد المهني

يعاني مواليد برج الجدي من ضغوطات وتعثرات و"مصائب" تعيق تقدمهم في العمل خلال هذه الفترة.

الصعيد المالي

يواجهون خسائر مالية مفاجئة قد تعرضهم للديون.

الصعيد العاطفي

قد يواجه الجدي تحديات في العلاقات العاطفية، مثل سوء التفاهم أو برود المشاعر.

ونصح خبير الأبراج مواليد برج الجدي بما يلي:

ضرورة التحلي بالصبر وتجنب اتخاذ قرارات متهورة قد تزيد من الأزمات، وأخذ الوقت الكافي لإعادة التفكير في الأهداف والتوجهات المهنية والمالية.

وعلى الرغم من الصعوبات، يمكن لمواليد الجدي تحقيق التقدم إذا تعاملوا مع التحديات بمرونة وتفكير استراتيجي.