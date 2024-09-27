التوت والشاي يحاربان الخرف.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كوينز بلفاست في أيرلندا الشمالية أن تناول نسبة كبيرة من الأطعمة الغنية بالفلافونويد قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف خاصة لدى الأفراد الأكثر عرضة للخطر.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا 6 حصص إضافية يوميا من الأطعمة الغنية بالفلافونويد، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 28% من الذين تناولوا أقل كمية، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

كما أن الأطعمة الغنية بالفلافونويد هي: الشاي (الأسود والأخضر)، والتوت (مثل الفراولة والتوت الأزرق)، والعنب، والتفاح، والبرتقال، والجريب فروت، والفلفل الحلو، والبصل، والشوكولا الداكنة.

واستخدمت الدراسة عينة من 121 ألف شخص أعمارهم بين 40 و70 عاماً، تمت متابعة بياناتهم الغذائية وسجلاتهم الطبية لأكثر من 9 سنوات.

ولاحظ الباحثون الارتباط بين أطعمة الفلافونويد بشكل خاص لدى من لديهم مخاطر وراثية عالية، أو مرضى ارتفاع ضغط الدم، أو أعراض الاكتئاب.

وانخفض الخطر مع زيادة أكل هذه الأطعمة بنسبة 43% لدى من لديهم عوامل وراثية، و30% لدى من لديهم ارتفاع ضغط الدم، و48% لدى من لديهم أعراض الاكتئاب.

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