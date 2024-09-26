5 علامات تكشف وجود خلل في الكلى.. احذر تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من العلامات التي تظهر على الجسم وتكشف خطر إصابة الكلى بالخلل، وغالبًا ما يجهلها الأشخاص، لذا في السطور التالية سوف نتعرف على أبرز العلامات.

وبحسب ما ذكره موقع National Kidney Foundation، أبرز العلامات لخلل الكلى.

الشعور بالتعب الشديد

يمكن أن يؤدي الانخفاض الشديد في وظائف الكلى إلى تراكم السموم والشوائب في الدم، مما ينتج عنه الشعور بالتعب والضعف ويصعب عليهم التركيز، كما أن هناك مضاعفات لخلل الكلى تزيد من الشعور بالضعف، ومنها الإصابة بفقر الدم.

اضطرابات النوم

عدم عمل الكلى بكفاءة يؤثر على عملية تصفية السموم بشكل صحيح، مما يتسبب في بقاء السموم في الدم بدلاً من مغادرة الجسم من خلال عملية التبول، مما يؤثر على النوم ويتسبب في حدوث اضطرابات.

الرغبة المتكررة في التبول

الحاجة المتكررة في التبول وخاصة ليلًا قد يكون علامة على خطر الإصابة بخلل في الكلى، عند حدوث تلف في مرشحات الكلى فقد يتسبب ذلك في زيادة الرغبة في التبول.

ظهور دم في البول

عادةً ما تحتفظ الكلى السليمة بخلايا الدم في الجسم عند تصفية الفضلات من الدم لتكوين البول، ولكن عندما تتلف مرشحات الكلى، يمكن أن تبدأ خلايا الدم هذه في التسرب إلى البول، بالإضافة إلى الإشارة إلى مرض الكلى، يمكن أن يكون الدم في البول مؤشراً على وجود أورام أو حصوات في الكلى أو عدوى.

وجود رغوة في البول

ظهور فقاعات في البول، تشير إلى وجود بروتين في البول نتيجة خلل الكلى.

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