أطعمة تعزز طاقة الجسم وتنظم مستويات السكر في الدم.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعتمد العديد من الأشخاص على نظام غذائي يعمل على تعزيز طاقتهم وتنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

وبحسب ما ذكره موقعي medicalnewstoday، clevelandclinic، إليك قائمة الأطعمة التي تنظم مستويات السكر في الدم وتعزز طاقة الجسم.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالألياف التي تعمل على إبطاء عملية الهضم ويساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم منتظمة كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز الطاقة، ومنها الشوفان والقمح الكامل والأرز البني.

الفواكه والخضروات

من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تعمل على تحسين الطاقة و زيادة النشاط، كما أنها تحتوي سكريات طبيعية بنسبة منخفضة، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنها التفاح، البرتقال، التوت، البروكلي، السبانخ.

الأطعمة الغنية بالبروتين

تساعد البروتينات على الشعور بالشبع لفترة طويلة من الزمن، مما يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة بشكل عام، والوجبات الخفيفة الغنية بالسكر، مما يعمل على تنظيم سكر الدم، كما أنها تساعد على بناء واصلاح الأنسجة، وتعزيز طاقة الجسم، ومنها الدجاج والسمك والمكسرات ومنتجات الألبان.

الدهون الصحية

تساعد الدهون الصحية على امتصاص الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم والتي تعمل على مد الجسم بالطاقة اللازمة، وتعزيز الشعور بالشبع، كما أنها تقلل من خطر ارتفاع السكر بالدم ويعمل على تنظيم مستوياته، ومنها المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون.

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