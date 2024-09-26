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الامارات | مغنية شهيرة تتعرض لجلطة دماغية خلال أدائها على المسرح

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اثينا - أ ف ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت مارينيلا، إحدى أشهر المغنيات في اليونان، العناية المركزة الخميس غداة إصابتها بجلطة دماغية الأربعاء خلال حفلة موسيقية على مسرح أوديون الأثري في أثينا، عند سفح الأكروبوليس.

وأظهرت مقاطع فيديو صُوّرت من المدرجات المغنية الشعبية البالغة 86 عاما وهي تنهار على خشبة المسرح خلال الحفلة.

وأصيبت مارينيلا بسكتة دماغية خطرة وهي في العناية المركزة، بحسب ما أعلن المستشفى الذي أُدخلت إليه في بيان صدر الخميس.

ومثّلت المغنية، التي تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من ستة عقود، اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 1974، والتي فازت بها فرقة "أبا" السويدية بأغنيتها "ووترلو".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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