ماذا يفعل طبق الفول بالبيض لجسمك.. تأثيرات مذهلة على الكوليسترول والكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

يعتبر طبق الفول بالبيض وجبة غنية بالعناصر الغذائية، لكن تأثيرها على الجسم يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الكمية المتناولة والحالة الصحية للشخص.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن طبق الفول بالبيض مليء بالعناصر الغذائية ولديه تأثيرات إيجابية على صحة الكوليسترول والكلى.

وأوضحت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنّ الفول والبيض يوفران كمية جيدة من البروتين اللازم لبناء وإصلاح الأنسجة، وتعزيز الشعور بالشبع.

وأضافت أن الفول غني بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، كما أنه يحتوي على الحديد الذي يساعد على نقل الأكسجين في الدم ويحمي من فقر الدم.

وأشارت إلى أهمية الاعتدال في تناول البيض مع الفول، لأن البيض يحتوي على كمية من الكوليسترول، لذا يُفضل تناوله باعتدال، ولذلك يعتمد تأثير تناول طبق الفول بالبيض على الكوليسترول بشكل كبير على كمية البيض المتناولة وحالة الكوليسترول لديك قبل تناول الوجبة.

ولفتت إلى ضرورة تناول كميات معتدلة لتفادي أي ضرر على الكلى، إذ إن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى قد لا يستطيعون معالجة كميات كبيرة من البروتين.

واختتمت بالقول: "بصفة عامة، يُعتبر طبق الفول بالبيض وجبة غذائية متوازنة، لكن يجب تناوله باعتدال".

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