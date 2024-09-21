الكارديجان الطويل.. قطعة أساسية لأناقة خريفية دافئة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

استعدي لاستقبال فصل الخريف بأناقة لا تُقاوم مع أحدث صيحات الموضة! فقد حظي الكارديغان الطويل بشعبية واسعة هذا الموسم، حيث يعتبر القطعة المثالية لجميع المناسبات.

فبفضل طوله الأنثوي وتصميماته المتنوعة، أصبح الكارديجان الطويل اختيارًا مثاليًا لكل من تبحث عن إطلالة عصرية وأنيقة.

وقالت مجلة "Elle" أن الكارديجان الطويل يمتاز بطول يصل إلى الأرداف، مشيرة إلى أنه يأتي مصنوعاً من مزيج من القطن والصوف، ليمنح المرأة إحساساً دافئاً من دون أن يكون ثقيلاً، ما يجعله مثالياً للمرحلة الانتقالية بين الصيف والشتاء.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الكارديغان الطويل يتألق هذا الموسم بألوان محايدة ذات طابع كلاسيكي مثل الكريمي والأزرق البحري والأسود، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تزدان بالتضليعات الجذابة.

ويتميز الكارديجان الطويل بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تيشيرت أبيض أساسي وبنطال جينز وحذاء رياضي أو حذاء باليرينا، مع مراعاة عدم غلق أزرار الكارديجان.

ومن أجل الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل يمكن تنسيق الكارديغان الطويل مع بلوزة وبنطال قماشي وحذاء ذي كعب عال.