توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 21 أيلول إلى الجمعة 27 أيلول 2024

مهنيا:ً بداية شهر شمسي جديد يحمل نجاحات حب تقدم رومنسيات تغييرات انتقالات مساعدات انت سيد الموقف تاثيرات الشمس وعطارد من الميزان لطيفة واعدة مهنياً وشخصيا تحمل تألق فرص تحقيق الاماني البداية مع وجود القمر في برج الثور يوم السبت بالاضافة الى الدعم من الزهرة من برج العقرب ان زهرة العقرب دواء حقيقي لك فرح مال مصالحات ورقة رابحة في يديك كل الاجواء الفلكية مساعدة تغذي الطاقات الفكرية والجسدية

عاطفياً: تفرح هذا الاسبوع بالمناخ العاطفي الدافئ والمناسب جداً للمسامحة والمصالحة مع انتقال كوكب الزهرة الى موقع مناسب في برج العقرب المائي الصديق فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومانسية والتغيرات التي تدعم خطواتك وتجعل من قراراتك العاطفية مدخلا للسعادة للعازب, تتحمس هذا الاسبوع للقاء شخص مهم يأسر قلبك