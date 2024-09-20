ما الذي يحدث للقدم عند ارتداء أحذية ضيقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذر طبيب ألماني من خطورة الأحذية الضيقة على صحة القدم، مؤكدًا أنها تزيد من خطر الإصابة بالقدم المسطحة.

وأوضح أن الضغط المستمر على أصابع القدم يؤدي إلى استرخاء عضلات القدم وتشوهات فيها، ونصح بشراء الأحذية في فترة ما بعد الظهر لتجنب المشكلة.

ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الشعور بألم على المدى الطويل.

النساء أكثر عُرضة

وتعد النساء أكثر عُرضة للإصابة بالقدم "المفلطحة"، نظرا لأن أن الأحذية النسائية غالباً ما تكون ذات قصة أضيق أو ذات كعب عال، مما يضع وزناً أكبر على مقدمة القدم وأصابع القدم.

ولتجنب الإصابة بهذا التشوه، ينبغي ارتداء حذاء ذي مقاس مناسب، أي ليس ضيقاً جداً أو واسعاً للغاية.

توقيت شراء الحذاء

ولاختيار حذاء مناسب، أوصى طبيب العظام الألماني بمراعاة توقيت الشراء، حيث ينبغي شراء الحذاء في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، وليس في الصباح، نظراً لأن حجم القدم يتغير على مدار اليوم، على سبيل المثال لأنها تنتفخ.

وبالتالي قد يكون الحذاء، الذي يكون مناسباً عند تجربته في الصباح، ضيقاً في المساء، ومن ثم غير مريح.

ويوفر الحذاء المثالي مساحة لأصابع القدم، بينما يوجهها ويحتضن الكعب بشكل جيد.

كما ينبغي أن يكون النعل مسطحاً ومرناً، حتى يتمكن من التدحرج بشكل طبيعي.

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