"ملهوش أمان".. علامات تكشف أن شريك حياتك يتلاعب بك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التلاعب في العلاقات يعني أن شريك الحياة يستخدم الاستغلال العاطفي للتأثير على الآخرين والسيطرة عليهم، والهدف من ذلك هو الحصول على ما يريدون.

وكشف موقع "verywellmind" علامات تدل على تلاعب شريك الحياة.

التلاعب بالعقول:

قد يكذب عليك الشخص الذي يتلاعب بك ويلومك على أشياء ويقلل من شأن ما تشعر به، على سبيل المثال: عبارات مثل "أنت مجنون" أو "أنت حساس للغاية".

كما يحاول الشخص الذي يخدعك أن يجعلك تشعر بأنك لا تستحق التعبير عن نفسك وأن مشاعرك وعواطفك ليست حقيقية أو صالحة.

السلوك السلبي العدواني

الشخص الذي يتصرف بشكل سلبي عدواني ولا يعبر عن مشاعره الحقيقية يعني أنه يتلاعب بك، ويمكن أن تكون السخرية علامة أخرى على التواصل السلبي العدواني.

الكذب واللوم

يتجنب الشخص الذي يتلاعب بك عاطفيا تحمل المسؤولية عن أفعاله، وقد يكذب أو يبالغ في الأمور بشكل كبير أو يوجه اللوم إليك، ما يجعلك تشك في نفسك.

التهديدات

الشخص الذي يجبرك باستخدام التهديدات أو القوة لإجبارك على القيام بشيء ما يتلاعب بك عاطفيا.

التجاهل

من العلامات الأخرى للتلاعب العاطفي أن ينسحب شريكك منك أو ربما يعاملك بتجاهل إذا كنت تفعل شيئا لا يريدك أن تفعله.

التحكم والسيطرة

قد يحاول الشخص الذي يريد التحكم بك إنهاء تواصلك مع أصدقائك وعائلتك، ومن ناحية أخرى، قد يحاول الشخص المتلاعب عاطفيا الحصول على دعم عائلتك وأصدقائك لصالحه.

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