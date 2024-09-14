القاهرة - الخليج 365
مهنياً: نصيحة صديقي مولود الجدي لا يفيدك سوى عملك ومثابرتك وابداعك امورك تخصك وحدك تقيييمك هو عملك هو نفسك هو ذاتك لا تهتم بكلام الناس اهتم بطاقة الالوان المفرحة طاقة الكلام الحلو طاقة العطور والجمال كن جريئا وحاول ان تزيد من طاقة الانا عندك ان وجود القمر في برجك يوم السبت ليشكل مثلث فلكي مع الشمس وعطارد في العذراء يسلط الاضواء الايجابية عليك
عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في موقع فلكي سلبي وجارح لمشاعرك من برج الميزان ما يسبب لك سؤ تفاهم وتراجع في العلاقة مع الشريك أدعوك الى التّمسك بعلاقتك الحالية مهما كثرت الضغوط او المشكلات. للعازب, خفف من التوتر والانتقادات الجارحة وحاول ان تسيطر على الانفعالات لا تحاول صبّ الزيت على النار وإلاّ ستجد نفسك وحيدًا
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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