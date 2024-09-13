5 أطعمة تقلل الإصابة بمرض يصيب الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تقلل الإصابة بمرض الخرف الذي يصيب الدماغ، خاصة لدى كبار السن.

وبحسب موقع health، يمكن لبعض الأطعمة تقليل خطر الإصابة بالخرف وتعزيز صحة الدماغ، وهي:

الخضراوات الورقية

من الأطعمة الصحية التي تقلل من خطر الإصابة بالخرف إذ أنها تحتوي على العناصر الغذائية، التي تسهم في ذلك.

السمك

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مادة غذائية تعزز صحة الدماغ، وبحسب المعاهد الأمريكية للصحة، فإن الأشخاص الذين تناولوا الأسماك كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 20%.

المكسرات

نظرا لأنها مليئة بالدهون الصحية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، فإن المكسرات من أفضل الأطعمة لصحة الدماغ، إذ أنها غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم لها مثل الجوز واللوز والكاجو من خطر الإصابة بالخرف.

تنوع الزيوت

زيت جوز الهند وزيت الزيتون أفضل الزيوت الصالحة للأكل لتعزيز صحة الدماغ، كما كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الاستهلاك اليومي لزيت الزيتون يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف.

التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة وهو غذاء مفيد لصحة دماغ كبار السن، لاحتواءه على فيتامين سي، وفيتامين ك، والنحاس، وحمض الفوليك. كما أنه يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الخرف.