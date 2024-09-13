رجل يضع كاميرا مراقبة على رأس ابنته والسبب غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على منصة "إكس" تويتر سابقا يظهر طريقة غريبة يتبعها أب باكستاني للحفاظ على سلامة ابنته.

وقام الأب بتركيب كاميرا مراقبة على رأس ابنته لضمان سلامتها وأمنها، وفق ما أورد موقع "news18".

وشوهدت الفتاة في الفيديو وهي تجري مقابلة مع شخص ما، ويوجد كاميرا مراقبة كبيرة مثبتة على رأسها.

وعندما سُئلت المرأة عن سبب وضع هذه الكاميرا على رأسها، أجابت أن والدها فعل ذلك لحمايتها.

وأوضحت الفتاة أن والدها فعل ذلك الأمر من أجل حمايتها بسبب مقتل امرأة أخرى في مدينة كراتشي.

وأضافت أن هذا الحادث الذي حدث مع امرأة، يمكن أن يتكرر معها أيضا.

وحصد الفيديو على 17000 مشاهدة.

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