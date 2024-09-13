رأيت هذه الأحلام في منامك؟- احذر من خسائر مالية على وشك الحدوث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الأحلام نافذة إلى عالم الباطن، تحمل في طياتها رموزا وأسرارا تكشف عن جوانب خفية من شخصيتنا وحالتنا النفسية، أو بمثابة نذيرا بأحداث قادمة في حياتنا، سواء كانت إيجابية أم سلبية.

وخلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، أوضح مفسر الأحلام شريف أشرف أن هناك 3 علامات لو ظهرت في منامك تنبئ بخسائر مالية وشيكة عليك الانتباه إلى نفقاتك وتوخى الحذر من التبذير.

الشعور بالبرد

هذا الشعور في المنام مؤشرا على اقتراب أزمة مالية ناجمة عن خسائر في العمل أو زيادة في النفقات، ما يستدعي اليقظة والحذر في التعامل مع الأمور المادية.

قص الشعر

يدل قص الشعر على خسارة مالية، لذا ينصح بتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الأموال وتجنب المخاطرة والاستثمارات العشوائية.

فقدان الوزن

إذا رأى الحالم نفسه جسمه "أرفع" من الواقع، فهذا إشارة إلى فقدان للمال أو خسارة في العمل.

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