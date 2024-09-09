طعام في الإفطار يهدد صحة الكوليسترول والقلب والدماغ.. احذره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يحرص العديد من الأشخاص على تناول المعجنات صباحًا في وجبة الإفطار، لمذاقها اللذيذ وقدرتها على الإشباع، ولكنهم يجهلون تأثيرها السلبي على الأعضاء الحيوية في الجسم.

في هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن المعجنات تُصنع من الدقيق الأبيض والدهون والسكر والخميرة، تؤدي هذه المكونات إلى مخاطر صحية عند الإفراط في تناولها، خاصةً على صحة القلب والدماغ.

وأضاف "القيعي" في تصريحات لـ"الخليج 365" أن معظم المعجنات غنية بالدهون غير المشبعة، مما يزيد من خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي، خاصةً الضار، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وانسدادها، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقلل من مستويات الكوليسترول الجيد الذي يقضي على الكوليسترول الضار في الدم.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الأملاح التي تُستخدم في بعض أنواع المعجنات، تؤدي إلى رفع مستويات ضغط الدم عند الإفراط في تناولها بشكل يومي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية المفاجئة والسكتات الدماغية.

وأكد أن السكريات والدهون المشبعة الموجودة بكميات كبيرة في بعض المعجنات، التي يتم تناولها صباحًا قد تسبب تدهورًا معرفيًا، كما أن السكريات الزائدة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالالتهابات المزمنة، وقد تصل إلى التهاب الدماغ.

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