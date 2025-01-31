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وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف البحر الأحمر الدولية

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مدير الهندسة الكهربائية.

– مدير أول تصريف مياه الأمطار.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مدير التسويق السكني.

– مدير أول عمليات مركز التوزيع.

– أخصائي المشتريات.

– مدير أول مخاطر المشاريع.

– أخصائي الترجمة.

– مدير تصميم الأمن.

– مساعد مدير الهندسة الإنشائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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