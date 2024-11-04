شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى والعيادات التابعة له في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– استشاري علم الأمراض/ علم الأمراض التشريحي.

– استشاري تأهيل.

– طبيب نائب/ الاسرة والمجتمع.

– طبيب نائب/ جلدية.

– طبيب نائب/ جراحة العظام.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)