شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنظم احتفالات بمناسبة اليوم العالمى للطفولة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالات باليوم العالمي للطفولة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الثقافة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في محافظات مصر المختلفة لتعزيز أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.



وعملت المؤسسة على تسليط الضوء على أهمية حقوق الطفل وحمايته من العنف والاستغلال ورعايته صحيا لضمان مستقبل أفضل، وتابعت: هدفنا بناء جيل يقدر يبني مستقبل أكثر استدامة وعدالة.











