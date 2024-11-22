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"حياة كريمة" تنظم احتفالات بمناسبة اليوم العالمى للطفولة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت:اسراء بدر

الخميس، 21 نوفمبر 2024 11:56 م

نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالات باليوم العالمي للطفولة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الثقافة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في محافظات مصر المختلفة لتعزيز أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.


وعملت المؤسسة على تسليط الضوء على أهمية حقوق الطفل وحمايته من العنف والاستغلال ورعايته صحيا لضمان مستقبل أفضل، وتابعت: هدفنا بناء جيل يقدر يبني مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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