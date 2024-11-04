وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الموسى التخصصي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الرئيسي في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف مستشفى الموسى

وأبرزت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد طبيب الأسنان.

– مسؤول الموافقة الطبية.

– ممرض عيادات الأسنان.

– مسؤول مركز البيانات.

– منسق الصحة الالكترونية.

– طبيب أسنان عام.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى الموسى التخصصي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)